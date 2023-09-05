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На похороны одинокого солдата из Украины собрались сотни израильтян
05.09.2023 20:08 Наталья Богинская

На похороны одинокого солдата из Украины собрались сотни израильтян

Сотни людей собрались на военном кладбище Кирьят Шауль в Тель-Авиве на похороны сержанта Максима Молчанова, солдата, погибшего на прошлой неделе в результате террористического акта на КПП Маккабим.

Родители солдата, Евгений и Лариса Молчановы, прилетели из Украины вечером 4 сентября.

Министерство иностранных дел способствовало выезду Евгения Молчанова в Израиль, несмотря на запрет на выезд мужчин из Украины.

В результате нападения, совершенного в четверг на израильской стороне КПП Маккабим, были ранены еще шесть человек, включая трех товарищей Максима. Палестинский террорист был застрелен на соседнем КПП при попытке совершить второе нападение.

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