



На похороны одинокого солдата из Украины собрались сотни израильтян

Сотни людей собрались на военном кладбище Кирьят Шауль в Тель-Авиве на похороны сержанта Максима Молчанова, солдата, погибшего на прошлой неделе в результате террористического акта на КПП Маккабим.



Родители солдата, Евгений и Лариса Молчановы, прилетели из Украины вечером 4 сентября.



Министерство иностранных дел способствовало выезду Евгения Молчанова в Израиль, несмотря на запрет на выезд мужчин из Украины.



В результате нападения, совершенного в четверг на израильской стороне КПП Маккабим, были ранены еще шесть человек, включая трех товарищей Максима. Палестинский террорист был застрелен на соседнем КПП при попытке совершить второе нападение.