



На подлодке находится гендиректор, говоривший “безопасность – расточительство”

Генеральный директор OceanGate, которая управляет исчезнувшей подводной лодкой, плывущей к обломкам "Титаника", является одним из членов ее экипажа, пишет Futurism.



В заявлении, предоставленном журналистам, компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее генеральный директор Стоктон Раш также находится на борту подводной лодки "Титан", которая исчезла в воскресенье во время исследования обломков "Титаника".



В прошлом году Раш сказал репортеру, что “у мер предосторожности должны быть пределы".



“Знаете, в какой-то момент безопасность – это просто расточительство. Я имею в виду, если вы просто хотите быть в безопасности, не вставайте с кровати, не садитесь в машину, не делайте ничего. В какой-то момент вы пойдете на определенный риск, и это действительно вопрос соотношения риска и вознаграждения. Я думаю, что могу делать это также безопасно, нарушая правила”, – говорил Раш Дэвиду Поугу из CBS во время эпизода его подкаста "Невоспетая наука".



Впоследствии Поуг отмечал, что после того, как он поднялся на борт "Титана" прошлым летом для своего подкаста, судно также "потерялось на несколько часов". Репортер выяснил, что компания, использовала для своей подводной лодки "готовые компоненты", которые не были предназначены и разработаны специально для подводных лодок. К примеру, средством управления служил дешевый контроллер для видеоигр (геймпад).



Еще одним нарушением, которое приписывают Рашу, является вероятное мошенничество. В начале 2023 года на него подала в суд "зажиточная пара", утверждавшая, что им не вернули деньги за путешествие, в которое они так и не отправились в 2017 году.



Как отмечает NBC, подтверждение OceanGate, что Раш находится на борту пропавшего судна, означает, что теперь нам известны лица всех членов экипажа, кроме одного из пяти человек: