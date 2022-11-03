



На побережье Израиля - 2 тонны микропластика, самый грязный пляж - в Тель-Авиве



Исследователи Тель-Авивского университета предупреждают о “неизбежном” воздействии микропластика на израильские пляжи после того, как анализ обнаружил более двух тонн крошечных частиц пластика. Источники пластикового загрязнения включают пищевую упаковку, одноразовые пластиковые изделия и рыболовные сети.



Образцы были взяты с шести пляжей побережья Средиземного моря, причем наиболее загрязненными пляжами были Тель-Авив и Хадеры.



Исследование TAU было проведено в сотрудничестве с Центром исследований Средиземного моря Израиля и опубликовано в научном журнале Marine Pollution Bulletin.

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“Пластик наземного происхождения, такой как упаковка для пищевых продуктов, преобладает над пластиком морского происхождения, таким как рыболовные сети”, — говорит Андрей Итан Рубин, один из руководителей исследования.”Это указывает на необходимость более эффективного регулирования прибрежных отходов”.



Исследованием также руководила доктор Инес Цукер из Школы окружающей среды. Доктор Цукер также призывает к принятию дополнительных мер регулирования, “чтобы уменьшить долю Израиля в загрязнении микропластиком Средиземноморья”.