



На пляже в Бат-Ям упал параплан: один пострадавший

Днем, 19 мая, на пляже в Бат-Ям разбился параплан, в результате чего пострадал мужчина.



Медики оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен в больницу.



По предварительным данным, мужчина получил тяжелые ранения в результате происшествия.



"Мужчина лежал на скале, когда мы прибыли. Он и его друзья сказали нам, что он разбился на параплане. Мы оказали ему первую помощь, которая включала перевязки и фиксации, а затем доставили его в отделение интенсивной терапии в больницу для дальнейшего лечения", - сообщают медики.

