



На пляже в Бат-Ям чуть не утонул виндсерфер

Вечером, 12 апреля, на пляже в Бат-Ям чуть не утонул 20-летний виндсерфер.



Он получил травмы средней степени тяжести во время серфинга.



Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу Вольфсон.



"Другие серферы, которые были на пляже, сказали нам, что он получил травму во время серфинга и наглотался воды. Они вытащили его из моря. Мы оказали ему первую помощь, включая искусственное дыхание и остановку кровотечения, и эвакуировали его в больницу, когда его состояние стабилизировалось", - сообщили в MDA.



