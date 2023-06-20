Новости » Происшествия
На пляже "Гордон" мужчина снимал интимные места 12-летней
20.06.2023 12:44 Аркадий Бочаровский

На пляже "Гордон" мужчина снимал интимные места 12-летней


В понедельник, 19 июня, полиция арестовала 40-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в тайной съемке  интимных органов 12-летней девочки на городском пляже "Гордон". 

В ходе расследования возникло подозрение, что мужчина снимал еще одну девушку.

Это произошло днем 19 июня. Полицейский, остановившийся купить кофе, заметил в очереди мужчину, стоявшего вплотную за 12-летней девочкой. Мужчина держал в руках пакет и приближал его к девочке сзади.

Полицейский осознал, что подозреваемый держит в пакете камеру, направленные на интимные зоны девочки. Он подошел к мужчине, выхватил у него мобильный телефон и сумку, которую тот держал, и арестовал его. Подозреваемый пытался убежать. Полицейский захватил подозреваемого и работавшую камеру при нем.

Подозреваемый и камера были переданы в полицию для продолжения расследования, где подозревают, что и другие молодые женщины были сфотографированы без их ведома таким же образом. Позже подозреваемый был доставлен на слушание в окружной суд Тель-Авива, который отпустил его под домашний арест.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы