



На пляже "Гордон" мужчина снимал интимные места 12-летней



В понедельник, 19 июня, полиция арестовала 40-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в тайной съемке интимных органов 12-летней девочки на городском пляже "Гордон".



В ходе расследования возникло подозрение, что мужчина снимал еще одну девушку.



Это произошло днем 19 июня. Полицейский, остановившийся купить кофе, заметил в очереди мужчину, стоявшего вплотную за 12-летней девочкой. Мужчина держал в руках пакет и приближал его к девочке сзади.



Полицейский осознал, что подозреваемый держит в пакете камеру, направленные на интимные зоны девочки. Он подошел к мужчине, выхватил у него мобильный телефон и сумку, которую тот держал, и арестовал его. Подозреваемый пытался убежать. Полицейский захватил подозреваемого и работавшую камеру при нем.



Подозреваемый и камера были переданы в полицию для продолжения расследования, где подозревают, что и другие молодые женщины были сфотографированы без их ведома таким же образом. Позже подозреваемый был доставлен на слушание в окружной суд Тель-Авива, который отпустил его под домашний арест.