



На пирсе в Ашкелоне рухнул кран, два человека пропали без вести

На электростанции Ротенберг в Ашкелоне рухнул в воду кран.



Полиция совместно с ЦАХАЛом, пожарно-спасательными силами и Электрической компанией ведут поиски двух пропавших без вести людей, в том числе рыбака, в результате инцидента с обрушением крана на электростанции Ротенберг к югу от Ашкелона.



По оценкам полиции, пропавшие, очевидно, упали в воду при обрушении крана. Вчера вечером один человек был спасен в легком состоянии. Помимо прочего, в поисках участвуют водолазы.

