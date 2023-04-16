



На парковке в Ашдоде погибла жена раввина, мать 12 детей

Галит Дабуш, 45-летний супруга раввина и мать 12 детей, - женщина, погибшая сегодня (в воскресенье) в полдень, после того, как ее придавил на парковке на улице Шевет Леви в Ашдоде.



Сбивший ее автомобиль, по всей видимости, принадлежал ей, и есть подозрение, что он переехал ее и задавил на месте. Эксперты дорожной полиции, которые начали расследование смертельной аварии, предполагают, что погибшая забыла поднять ручной тормоз, и поэтому ее машина стронулась с места. Осмотр автомобиля показал, что в нем не было никаких неисправностей.



Парамедик MDA Шахар Адри и старший медик MDA Уриэль Ашер Лесри: "Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели женщину без сознания, зажатую между автомобилем и стеной. После спасательных операций, мы провели медицинские тесты, но ее травмы были критическими, и, к сожалению, нам пришлось констатировать ее смерть" .