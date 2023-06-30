



На парковке отеля Пригожина нашли микроавтобус с шестью миллиардами рублей

В Санкт-Петербурге на подземной парковке отеля River Palace, связанного с Евгением Пригожиным, обнаружили микроавтобус Citroen Jumper, наполненный коробками с деньгами. Об этом пишет издание 47news.



По данным издания, в микроавтобусе было 80 коробок, в каждой из которых было по 75 миллионов рублей наличными. Таким образом, общая сумма найденных денег составила шесть миллиардов рублей.



Микроавтобус был обнаружен 24 июня – в день мятежа Пригожина.



24 июня стало известно, что у отеля “Трезини”, который считается офисом Пригожина, нашли “Газель”, наполненную деньгами. По подсчетам, там было четыре миллиарда рублей.



Сам Пригожин, комментируя новости о “Газели”, заявлял, что у него “обнаружена” не только она, а “Газель” и два автобусика”. По его словам, деньги, которые в них лежат, предназначены для выдачи заработной платы и компенсаций семьям погибших наемников ЧВК Вагнера. Пригожин заявлял, что в течение всего времени своего существования его группировка использовала только наличные деньги.