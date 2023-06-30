На парковке отеля Пригожина нашли микроавтобус с шестью миллиардами рублей
В Санкт-Петербурге на подземной парковке отеля River Palace, связанного с Евгением Пригожиным, обнаружили микроавтобус Citroen Jumper, наполненный коробками с деньгами. Об этом пишет издание 47news.
По данным издания, в микроавтобусе было 80 коробок, в каждой из которых было по 75 миллионов рублей наличными. Таким образом, общая сумма найденных денег составила шесть миллиардов рублей.
Микроавтобус был обнаружен 24 июня – в день мятежа Пригожина.
24 июня стало известно, что у отеля “Трезини”, который считается офисом Пригожина, нашли “Газель”, наполненную деньгами. По подсчетам, там было четыре миллиарда рублей.
Сам Пригожин, комментируя новости о “Газели”, заявлял, что у него “обнаружена” не только она, а “Газель” и два автобусика”. По его словам, деньги, которые в них лежат, предназначены для выдачи заработной платы и компенсаций семьям погибших наемников ЧВК Вагнера. Пригожин заявлял, что в течение всего времени своего существования его группировка использовала только наличные деньги.
47news, un medio de San Petersburgo, publica que el FSB registró el 24 de junio otra furgoneta vinculada al grupo Wagner. Estaba aparcada en el parking del hotel River Palace.— Niporwifi © (@niporwifi) June 28, 2023
En el hotel Trezzini se encontró ese día 42 millones de € en efectivo en una furgo de Prigozhin. pic.twitter.com/cYGTXesbTe