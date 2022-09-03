



На озере Кинерет полиция открыла огонь для разгона вечеринки

Вечером, 2 августа, полиция разогнала незаконную вечеринку возле Мигдаль на озере Кинерет.

Правоохранителям пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.

Участники вечеринки бросали в полицейских разные предметы и камни. В ходе беспорядков были задержаны четверо молодых людей.

По словам представителей полиции, им пришлось открыть огонь из-за угрозы их жизням.

תיעוד: שוטר ירה באוויר אחרי שהותקף בידי צעירים במסיבת טבע לא חוקית, 4 נעצרוhttps://t.co/DYCC1GsHGr

מיכל וסרמן ו-@rubih67 pic.twitter.com/1EbipPw0UU — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2022

Правоохранители прибыли в это место из-за шума. В незаконной вечеринке участвовали десятки молодых людей. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.