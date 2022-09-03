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На озере Кинерет полиция открыла огонь для разгона вечеринки
03.09.2022 16:20 Алина Груднева

На озере Кинерет полиция открыла огонь для разгона вечеринки

Вечером, 2 августа, полиция разогнала незаконную вечеринку возле Мигдаль на озере Кинерет.

 
Правоохранителям пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу. 
 
Участники вечеринки бросали в полицейских разные предметы и камни. В ходе беспорядков были задержаны четверо молодых людей. 
 
По словам представителей полиции, им пришлось открыть огонь из-за угрозы их жизням.
Правоохранители прибыли в это место из-за шума. В незаконной вечеринке участвовали десятки молодых людей. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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