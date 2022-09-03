На озере Кинерет полиция открыла огонь для разгона вечеринки
Вечером, 2 августа, полиция разогнала незаконную вечеринку возле Мигдаль на озере Кинерет.
Правоохранителям пришлось стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.
Участники вечеринки бросали в полицейских разные предметы и камни. В ходе беспорядков были задержаны четверо молодых людей.
По словам представителей полиции, им пришлось открыть огонь из-за угрозы их жизням.
תיעוד: שוטר ירה באוויר אחרי שהותקף בידי צעירים במסיבת טבע לא חוקית, 4 נעצרוhttps://t.co/DYCC1GsHGr— כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2022
מיכל וסרמן ו-@rubih67 pic.twitter.com/1EbipPw0UU
Правоохранители прибыли в это место из-за шума. В незаконной вечеринке участвовали десятки молодых людей. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.