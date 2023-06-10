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кинерет
10.06.2023 19:18 Алина Груднева

На озере Кинерет перевернулась лодка с 11 людьми

Вечером, 10 июня, на озере Кинерет перевернулась лодка с 11 людьми на борту.

Спасателям удалось вытащить из воды четырех взрослых и троих детей.

Поиски еще четверых пропавших продолжались еще какое-то время, пока всех их не нашли. В спасательной операции были задействованы вертолет и катер.

По данным MADA, все 11 пассажиров лодки получили первую помощь, после чего их отправили в больницу Пория.

Как отметила Ассоциация городов Кинерета, среди спасенных оказались младенец, двое детей в возрасте 4-5 лет и женщина на позднем сроке беременности.
 

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