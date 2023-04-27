На открытии польского аэропорта два самолета зацепились крыльями в воздухе
Во время церемонии открытия варшавского аэропорта Радом произошел серьезный авиационный инцидент с участием двух учебных самолетов. Об этом сообщает RMF FM.
Инцидент произошел в 11:40 над селом Макув-Новый в Радомском уезде.
Два военных учебно-тренировочных самолета Orlik, участвовавших в шоу, зацепились крыльями в воздухе. Несколько частей поврежденных машин упали на землю на территории одного из подворий.
Этот объект в Макове находится под стражей соответствующих служб. Оба самолета после этой аварии приземлились в аэропорту.
В результате инцидента никто не пострадал.
BREAKING: There has been a dangerous incident at the Radom Airport in Poland involving two PZL-130 Orlik's of the Polish Air Force Aerobatic Team Orlik.— European Airshows (@EuroAirshow) April 27, 2023
Both pilots have thankfully managed to land their planes and are uninjured.
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