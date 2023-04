На открытии польского аэропорта два самолета зацепились крыльями в воздухе

Во время церемонии открытия варшавского аэропорта Радом произошел серьезный авиационный инцидент с участием двух учебных самолетов. Об этом сообщает RMF FM.



Инцидент произошел в 11:40 над селом Макув-Новый в Радомском уезде.



Два военных учебно-тренировочных самолета Orlik, участвовавших в шоу, зацепились крыльями в воздухе. Несколько частей поврежденных машин упали на землю на территории одного из подворий.



Этот объект в Макове находится под стражей соответствующих служб. Оба самолета после этой аварии приземлились в аэропорту.

В результате инцидента никто не пострадал.

BREAKING: There has been a dangerous incident at the Radom Airport in Poland involving two PZL-130 Orlik's of the Polish Air Force Aerobatic Team Orlik.



Both pilots have thankfully managed to land their planes and are uninjured.



Learn More 👇https://t.co/3m43YZOwrW pic.twitter.com/sH7oKACTF1