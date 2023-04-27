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На открытии польского аэропорта два самолета зацепились крыльями в воздухе
27.04.2023 20:02 Наталья Богинская

На открытии польского аэропорта два самолета зацепились крыльями в воздухе

Во время церемонии открытия варшавского аэропорта Радом произошел серьезный авиационный инцидент с участием двух учебных самолетов. Об этом сообщает RMF FM.

Инцидент произошел в 11:40 над селом Макув-Новый в Радомском уезде.

Два военных учебно-тренировочных самолета Orlik, участвовавших в шоу, зацепились крыльями в воздухе. Несколько частей поврежденных машин упали на землю на территории одного из подворий.

Этот объект в Макове находится под стражей соответствующих служб. Оба самолета после этой аварии приземлились в аэропорту.
В результате инцидента никто не пострадал.

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