



На открытии польского аэропорта два самолета зацепились крыльями в воздухе

Во время церемонии открытия варшавского аэропорта Радом произошел серьезный авиационный инцидент с участием двух учебных самолетов. Об этом сообщает RMF FM.



Инцидент произошел в 11:40 над селом Макув-Новый в Радомском уезде.



Два военных учебно-тренировочных самолета Orlik, участвовавших в шоу, зацепились крыльями в воздухе. Несколько частей поврежденных машин упали на землю на территории одного из подворий.



Этот объект в Макове находится под стражей соответствующих служб. Оба самолета после этой аварии приземлились в аэропорту.

В результате инцидента никто не пострадал.