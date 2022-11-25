



На окраине Воронежа ФСБ “убила троих украинских диверсантов”

Сотрудники ФСБ убили в Воронеже троих человек, подозреваемых в изготовлении бомб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По версии ФСБ, трое воронежцев пришли забрать взрывное устройство из тайника в заброшенном здании на окраине города, а во время задержания “оказали вооруженное сопротивление” силовикам.



ФСБ опубликовала видео, на котором сперва трое мужчин гуляют по Воронежу с сумками. Затем идут кадры с тремя телами, лежащих в лужах крови на полу заброшенного здания. Рядом с ними лежат два пистолета и рации.



На видео с обысков дома у убитых камера показывает “книгу учета личного состава группировки "Свобода", нашивки с черепом из игры Call of Duty, флагах США и Великобритании.



В конце съемки на камеру разворачивают флаг группировки “Свобода” из компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Российские СМИ ошибочно утверждают, что это “флаг запрещенной в России украинской партии “Воля”.

ФСБ возбудила дело о подготовке диверсии (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК). Ведомство считает, что убитые собирались “совершить диверсии на военных и энергетических объектах” Воронежской области. У них изъяли “два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления”. В пресс-релизе убитые называются “членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии”.