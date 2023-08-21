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На одном из российских островов умирают тюлени
21.08.2023 05:29 Ирина Демьянова

На одном из российских островов умирают тюлени

Трагичесие события происходят на маленьком острове Тюлений, также известном как Остров тюленей, в Охотском море. Более 300 северных морских котиков и морских львов были обнаружены мертвыми, вызвав серьезные опасения среди экологов и защитников природы, пишет LiveScience.

Остров Тюлений имеет огромное значение для размножения северных морских котиков.

Фотографии места происшествия, сделанные представителями группы помощи дикой природе “Друзья океана” и организации Club Boomerang, показывают грустное зрелище — множество мертвых тел животных, в основном тюленей, разбросаны по побережью. Также были обнаружены мертвые птицы.

Ветеринары не исключают возможность птичьего гриппа как одной из причин этой трагедии.

В связи с этими событиями российские власти установили карантинные зоны для птичьего гриппа в прибрежных районах, включая остров Сахалин, расположенный в 17 километрах от острова Тюлений.

Это событие поднимает серьезные вопросы о состоянии экосистемы и здоровья морских животных в регионе. Экологи и ученые продолжат следить за развитием ситуации, чтобы предотвратить возможное распространение болезни и спасти биоразнообразие этого важного морского уголка.

 

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