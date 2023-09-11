



На очистных сооружениях Газы взорвалась трубы – закрыт пляж “Циким"

На очистных сооружениях, обслуживающих Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и Джабалию на севере Газы, взорвалась труба, в результате чего неочищенные сточные воды попали в Средиземное море. Загрязненная морская вода представляет опасность как для жителей Газы, так и для Израиля.



Минздрав 7 сентября закрыл пляж “Циким”, примыкающий к Газе, после того как пробы воды там показали опасно высокий уровень загрязнения.



Летом этого года пляж “"Циким” уже несколько раз закрывался для посещения после того, как палестинцы в Газе сбрасывали сточные воды в русло реки Ханун, протекающей по израильской территории.



Помимо того, что сточные воды служат местом размножения мух и комаров, они просачиваются глубоко в землю и загрязняют грунтовые воды в этом районе. Участок прибрежного водоносного горизонта, проходящего под Газой, давно загрязнен из-за неадекватных действий местных властей.

