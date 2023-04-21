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На набережной Нетании частично обрушился прибрежный утес
21.04.2023 17:03 Наталья Богинская

На набережной Нетании частично обрушился прибрежный утес

В четверг в городе Нетания частично обрушился прибрежный утес. Муниципалитет оцепил территорию вокруг участка из-за опасений второго оползня.

О пострадавших в инциденте, который произошел недалеко от главной набережной города, которая находится на вершине скалы, не сообщается.

Нетания отделена от Средиземного моря линией геологически уязвимых прибрежных скал, возвышающихся в некоторых местах на 40 метров и выше.

В настоящее время город сотрудничает с правительством в проектах по усилению защиты участков, которым угрожает эрозия со стороны моря.

Илан Лави, генеральный директор государственной компании по сохранению средиземноморских прибрежных скал, отметил, что удалось предотвратить обвалы в северной части города, где уже были установлены волнорезы.

“Оползень напоминает всем нам о важности быть осторожными и продолжать необходимые инвестиции в сохранение утесов Израиля”, – сказал он в своем заявлении.

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