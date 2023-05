На Мьянму обрушился разрушительный циклон: число жертв возросло до 145

Официальное число погибших в результате мощного циклона "Мокко", обрушившегося на Мьянму, возросло как минимум до 145 человек.



Об этом сообщает АВС со ссылкой на государственное телевидение страны.



Уточняется, что эта цифра относится только к западному штату Ракхайн, где разрушительная стихия нанесла наибольший ущерб. По неофициальным данным, число жертв превышает 400 человек.



Циклон "Мокко" обрушился на побережье в штате Ракхайн в воскресенье днем. Скорость ветра достигала 209 километров в час. Циклон считается самым разрушительным для страны по крайней мере за десятилетие. Он вызвал наводнения и перебои в подаче электроэнергии. Сильный ветер сорвал крыши и разрушил телефонные вышки.





An update from Rakhine State, #Myanmar after the Cyclone Mocha ⬇️ pic.twitter.com/jA5bfGEhcr — ICRC (@ICRC) May 19, 2023

Footage showed damaged buildings and trails of debris across a town in Myanmar’s western Rakhine state, one day after Cyclone Mocha made landfall https://t.co/NbJNQkyjyE pic.twitter.com/Z3hlSXG9U8 — Reuters (@Reuters) May 15, 2023