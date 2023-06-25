



На Москву шло более тысячи единиц техники Вагнера

К Москве через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер». Среди них танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили, сообщает ТГ-канал Baza.



По данным «Базы», первая колонна, насчитывающая около 350 единиц техники, пересекла границу Воронежской области сразу после полуночи 24 июня. В колонне было 9 танков, 4 «Тигра», установка «Град», пушка, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Именно эта колонна позже снесла заслон из грузовой и строительной техники на 590 километре М-4 «Дон».



Около 5 часов утра в область заехала вторая колонна. Она была ещё больше — предварительно, насчитывала 375 единиц техники. Колонна двинулась в сторону города Бутурлиновка — там находится военный аэродром Министерства обороны.



В 7 часов утра на территорию Воронежской области заехала третья колонна техники, насчитывающая около 100 единиц. Среди них 3 танка, два зенитных орудия, автобусы, грузовики и легковушки. Колонна двигалась по трассе М-4 «Дон».



В 9 часов утра границу области пересекла четвёртая колонна военной техники, общей численностью 212 единиц.