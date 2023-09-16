На месте библейского города вспыхнул пожар
Днем, 16 сентября, в районе Модиина возле библейского города Тель-Гезер, где проводятся археологические раскопки, вспыхнул масштабный пожар.
На место происшествия отправились сотрудники пожарно-спасательной службы.
По неподтвержденным данным, огонь уничтожил древние ворота, возраст которых оценивается в 3500 лет. Туристов, находящихся в зоне пожара, эвакуировали.
По данным интернет-издания Walla, пожарным удалось при помощи авиации сдержать огонь и предотвратить его распространение. Взять под контроль возгорание мешает ветер.
המאמצים לכיבוי השריפה בתל גזר נמשכים. הצליחו לתחם את הבעירה ולמנוע את ההתפשטות, אך הרוחות ודרכי הגישה מקשים על הכוחות בשטח@yonatanraveh11 pic.twitter.com/RqAiZtsbOL— כאן חדשות (@kann_news) September 16, 2023