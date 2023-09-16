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На месте библейского города вспыхнул пожар
16.09.2023 16:23 Алина Груднева

На месте библейского города вспыхнул пожар

Днем, 16 сентября, в районе Модиина возле библейского города Тель-Гезер, где проводятся археологические раскопки, вспыхнул масштабный пожар.

На место происшествия отправились сотрудники пожарно-спасательной службы.

По неподтвержденным данным, огонь уничтожил древние ворота, возраст которых оценивается в 3500 лет. Туристов, находящихся в зоне пожара, эвакуировали.

По данным интернет-издания Walla, пожарным удалось при помощи авиации сдержать огонь и предотвратить его распространение. Взять под контроль возгорание мешает ветер.

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