На мероприятии Хануки в “веганском” киоске продавали куриные хот-доги

На мероприятии, посвященном Хануке, которое состоялось на Shlomo Group Arena в прошлые выходные в Тель-Авиве, был представлен “веганский” киоск с хот-догами, на котором продавали хот-доги с куриными сосисками.



Прилавок с хот-догами, отмеченный наклейкой Израильской веганской ассоциации как веганский, является частью спонсорского соглашения Shlomo Group с баскетбольной командой Hapoel Tel Aviv, которая играет на арене, и New Bar Company, управляющей кафетериями.



“Сегодня в зале Shlomo в Тель-Авиве, где присутствовали тысячи людей, куриные колбаски продавались под этикеткой Vegan”, – написала религиовед и защитница веганства Аса Кейсар об инциденте на своей странице в Facebook.



“Без сомнения, это стоит судебного процесса”, – высказал мнение один из комментаторов поста.



Некоторые пользователи соцсети раскритиковали саму Vegan-Friendly Association, а один комментатор добавил: “Нужно жаловаться в Vegan-Friendly, они должны проверять оператора”.



После быстрого расследования оператор объяснил инцидент “человеческим фактором” и убрал невеганские хот-доги с прилавка.



“Во время мероприятия случайно использовали веганский стенд, хотя там не продавались веганские хот-доги. Подставка для хот-догов, о которой идет речь, была выведена из эксплуатации во время мероприятия, а затем очищена и продезинфицирована”, – говорится в заявлении New Bar Company. “Мы приносим извинения за это и приняли все необходимые меры”.



“С момента начала сотрудничества с New Bar Company в августе аналогичных проблем не было. Наоборот, мы наблюдаем устойчивый рост спроса на веганские хот-доги на играх”, – говорится в заявлении Vegan-Friendly Association.



“Мы были удивлены, обнаружив, что в мероприятии была использована машина для изготовления мясных колбас без нашего ведома и вопреки соглашению”, – сообщает Ассоциация.



“Мы гордимтся своим сотрудничеством с Hapoel Tel Aviv, которое знакомит сотни тысяч любителей спорта с преимуществами веганской диеты”, – заключила Vegan-Friendly Association.