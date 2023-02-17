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На механическом заводе в Самарской области прогремел взрыв
17.02.2023 09:40 Алина Груднева

На механическом заводе в Самарской области прогремел взрыв

Поздно вечером, 16 февраля, на Чапаевском механическом заводе в Самарской области подорвалась взрывчатка.

По данным ТАСС, об этом стало известно от экстренных служб в пятницу.

"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

На заводе производятся капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды и прочее.

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