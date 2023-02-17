



На механическом заводе в Самарской области прогремел взрыв

Поздно вечером, 16 февраля, на Чапаевском механическом заводе в Самарской области подорвалась взрывчатка.



По данным ТАСС, об этом стало известно от экстренных служб в пятницу.



"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло", - сказано в сообщении.



Уточняется, что в результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести.



На заводе производятся капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды и прочее.