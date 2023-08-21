



На Мадагаскаре израильтянину дали два года за контрабанду черепах

Суд Мадагаскара приговорил израильтянина к двум годам тюремного заключения и штрафу 400 долларов за попытку вывезти из страны десятки редких черепах. Прокуратура требовала 10 лет тюрьмы и штраф в размере 100 000 шекелей, сославшись на то, что “растущая торговля незаконно ввезенными рептилиями наносит ущерб местной окружающей среде”.



В июне таможня обнаружила 59 черепах в чемодане контрабандиста при посадке на рейс Эфиопских авиалиний из Мадагаскара в Бангкок в Таиланде с пересадкой в ​​Аддис-Абебе. Конечным пунктом назначения был Израиль. С тех пор злоумышленник находится под стражей.



Вывоз редких черепах с Мадагаскара, где обитают некоторые уникальные виды животных, не встречающиеся больше нигде в мире, является тяжким преступлением. По данным Ynet, каждая из найденных у него черепах стоит от 2 500 до 52 888 долларов.



Преступник попытался собрать около 270 000 долларов для покрытия судебных издержек с помощью краудфандинга. К понедельнику было собрано 10 918 евро. По словам израильского адвоката Мордехая Цивина, “отсутствие финансирования не позволяло обеспечить адекватную правовую защиту. Евреи за границей, которые обычно способствуют выкупу пленных, уснули”.