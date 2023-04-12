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На Лию Ахеджакову написали донос в Генпрокуратуру РФ
12.04.2023 06:39 Наталья Богинская

На Лию Ахеджакову написали донос в Генпрокуратуру РФ

Активист Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении актрисы Лии Ахеджаковой дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Текст обращения распространил Telegram-канал “Кровавая барыня”.

Бородин заявил, что Ахеджакова критикует “принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ в Украине и финансирует ВСУ”. Сама Ахеджакова финансирование ВСУ отрицала.

Автор доноса попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой уголовное дело по статьям о государственной измене, “дискредитации” армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Также он призвал объявить артистку “иностранным агентом” и лишить ее государственных наград и званий.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

В начале февраля театр “Современник” в Москве лишил Лию Ахеджакову последней роли из-за “гневных писем” в ее адрес, после чего артистка уволилась из театра. После того, как у Ахеджаковой отобрали последнюю роль в “Современнике”, режиссер Кирилл Серебренников провел в ее поддержку акцию “Письма для Лии”. Ахеджаковой написали 15 тысяч писем.

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