



На Лию Ахеджакову написали донос в Генпрокуратуру РФ

Активист Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении актрисы Лии Ахеджаковой дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Текст обращения распространил Telegram-канал “Кровавая барыня”.



Бородин заявил, что Ахеджакова критикует “принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ в Украине и финансирует ВСУ”. Сама Ахеджакова финансирование ВСУ отрицала.



Автор доноса попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой уголовное дело по статьям о государственной измене, “дискредитации” армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Также он призвал объявить артистку “иностранным агентом” и лишить ее государственных наград и званий.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.



В начале февраля театр “Современник” в Москве лишил Лию Ахеджакову последней роли из-за “гневных писем” в ее адрес, после чего артистка уволилась из театра. После того, как у Ахеджаковой отобрали последнюю роль в “Современнике”, режиссер Кирилл Серебренников провел в ее поддержку акцию “Письма для Лии”. Ахеджаковой написали 15 тысяч писем.