



Сценарий учений в Тель-Авиве: химическая атака на линии скоростного трамвая

В совместных учениях, проведенных во вторник Министерством обороны, вооруженными силами, полицией, пожарными службами, Министерством здравоохранения и муниципалитетом Тель-Авива, приняли участие более 1000 сотрудников сил безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также несколько сотен статистов, имитирующих пострадавших с различной степенью травм.



По данным Минобороны, учения прошли в трех основных точках новой системы легкорельсового транспорта – в Тель-Авиве, Бат-Яме и Рамат-Гане – на наземных и на подземных станциях. Основная часть учений прошла на станции "Алленби" в Тель-Авиве.



Помимо имитации распространения химического вещества на платформах и поездах, специалисты также отрабатывали реагирование на обстрелы и бомбардировки. Химическая террористическая атака является частью серии учений “по повышению национальной готовности к террористическому акту”.



Министерство заявило, что учения были запланированы заранее, то есть они не были связаны с новой оценкой или угрозой. Десятки иностранных наблюдателей также прибыли, чтобы посмотреть на учения “в рамках процессов международного обучения и сотрудничества”, говорится в сообщении министерства.



Полиция перекрыла несколько основных дорог в трех городах на несколько часов во время учений, что вызвало напряженный траффик в центральной части Израиля.



