



На курорте Таиланда разграблен роскошный отель: сумма ущерба составила $2 млн

Таиландская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в дерзком ограблении роскошной гостиницы на курортном острове Самуи. Грабители не обошли вниманием даже лампочки и электропровода. Объем нанесенного ущерба оценен в 2 млн долларов. Правоохранители разыскивают остальных участников преступной группы.



По данным The Thaiger, речь идет об отеле Chaweng Blue Lagoon постройка и оборудование которого обошлись в 11,5 млн долларов. Теперь его оценочная стоимость стала гораздо ниже, так как воры вынесли из 348 номеров материальные ценности на сумму 2 млн долларов. Преступники взяли все, что могли снять или открутить: электрические провода, лампочки, розетки, столы, стулья, кровати, унитазы со сливными бачками, водонагреватели, душевые кабины, занавески, постельное белье, стеклянные окна, деревянные двери, кондиционеры, водяные насосы, лифты, лестничные перила и даже конструкции крыши.



Каждый номер был разрушен в процессе разграбления, в результате чего гостиница теперь выглядит как строительная площадка. Преступники оставили на месте происшествия инструменты и пустые контейнеры из-под еды. Этопоказывает, что они не торопились и демонтировали все постепенно.



Владелица гостиницы Йоммана Пунсават заявила, что вложила в гостиницу огромные средства и туристический объект уже был готов принять гостей. Открытие было отложено из-за пандемии коронавируса и хозяйка не появлялась там несколько месяцев после ремонта.



Женщина сетовала, что теперь не может позволить себе повторный ремонт здания и номеров, поэтому ей придется выставить отель на продажу.



В отчете полиции для прессы говорится, что арестованные шесть членов воровской группы были вычислены и арестованы после изучения камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Нарушителям может грозить наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет и штрафа в размере до 165 долларов в соответствии с Уголовным кодексом Таиланда за преступления против собственности. Также им могут быть предъявлены дополнительные обвинения и штрафы, если их действия в ходе расследования квалифицируют как подпадающие под любой конкретный тип кражи.



Следователи считают, что на разграбление отеля злоумышленники потратили около трех месяцев.