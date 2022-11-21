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На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,5, есть угроза цунами
21.11.2022 12:16 Наталья Богинская

На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,5, есть угроза цунами

В понедельник утром вблизи греческого острова Крит произошло сильное землетрясение. Информации о разрушениях или погибших пока не поступало. Об этом сообщает Reuters. 

В понедельник утром, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера в 60 км к северо-востоку от Ситии в Греции. 

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 80 километров. До сих пор сохраняется опасность цунами. В связи с этим людям, живущим в прибрежных районах, было рекомендовано перебраться в безопасное место. 

Отмечается, что землетрясение ощущалось даже в Египте и Северной Африке.

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