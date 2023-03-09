



На КПП Верхний Ларс в Грузии образовалась огромная пробка на въезд в Россию

В ночь на 9 марта в Грузии в районе пограничного пункта Верхний Ларс образовалась многокилометровая автомобильная пробка в сторону России. На это в частности обратили внимание прокремлевские Telegram-каналы Shot и Mash. О наличии затора свидетельствуют данные сервиса “Яндекс.Карты” и сообщения очевидцев в телеграме.



СМИ сообщbли, что пробка стала следствием продолжающихся массовых протестов в Грузии против законопроекта об “иностранных агентах”.

Вероятно, на фоне беспорядков в Тбилиси россияне решили вернуться обратно в страну”, – писал Shot.



Телеканал RTVI сообщил, что КПП был закрыт с 5 марта из-за плохих погодных условий и высокой угрозы схода лавин. Границу вновь открыли 7 марта, и там скопилось много россиян, возвращающихся с отдыха на горнолыжном курорте в Гудаури.



В конце сентября 2022 года Верхний Ларс стал самым загруженным погранпереходом в России, когда тысячи россиян покидали страну из-за объявленной “частичной мобилизации”. На пункте пропуска образовались многокилометровые пробки, в которых люди стояли по несколько дней.



7-8 марта в Тбилиси прошли массовые акции протеста против принятия парламентом законопроекта об “иностранных агентах”. Демонстранты пытались проникнуть в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Полиция жестко разогнала митингующих водометами и слезоточивым газом. Утром 9 марта правящая коалиция заявила, что отзывает спорный законопроект из-за “разногласий в обществе”.