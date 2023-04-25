На кладбище в Реховоте произошли столкновения
На военном кладбище в Реховоте по случаю Дня памяти произошли потасовки.
Находящиеся там люди пытались прервать выступление депутат Кнессета Моше Арбеля из ШАС, который ранее был назначен министром здравоохранения и внутренних дел вместо Арье Дери.
Как известно, Арбель служил в Армии обороны Израиля. Полиция и силы безопасности попытались унять участников столкновений.
אלימות ודחיפות בין משתתפי טקס יום הזיכרון בבית העלמין ברחובות בזמן נאומו של שר הבריאות והפנים משה ארבל. במשך דקות לא נתנו לו להתחיל בנאום ושרו את ההמנון. pic.twitter.com/jnISzxi2CA— Adir Yanko (@adiryanko) April 25, 2023