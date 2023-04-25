



На кладбище в Реховоте произошли столкновения

На военном кладбище в Реховоте по случаю Дня памяти произошли потасовки.



Находящиеся там люди пытались прервать выступление депутат Кнессета Моше Арбеля из ШАС, который ранее был назначен министром здравоохранения и внутренних дел вместо Арье Дери.



Как известно, Арбель служил в Армии обороны Израиля. Полиция и силы безопасности попытались унять участников столкновений.

