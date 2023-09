На Китай обрушился разрушительный тайфун "Саола": людей сносит ветром

На Китай обрушился тайфун "Саола", который может стать самым мощным с 1949 года.



Ветер буквально сбивает людей с ног на улице, в связи с чем граждан призвали не покидать свои дома.



Из-за непогоды были отменены все мероприятия, а на предприятиях, в школах и других заведениях инициирован выходной. Авиарейсы отменены, паромные сообщения закрыты.



На юге Китая были эвакуированы более 780 тысяч жителей. В Гонконге и Макао скорость ветра достигала 200 километров в час. Ожидается, что стихия будет продвигаться на юг страны вдоль провинции Гуандун со скоростью 15 – 20 километров в час.

Typhoon #Saola brought strong winds and heavy rainfall to south China's Guangdong Province, damaging crops and forcing an evacuation of residents. According to local meteorologists, Saola churned ashore in the city of Zhuhai in the early hours of Saturday morning. #Planetmatters pic.twitter.com/Swf0rjR9WO