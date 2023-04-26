



На Кипре подожгли здание Российского центра науки и культуры

На Кипре вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры в Никосии.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя учреждения Алину Радченко.



"Произошло два сильных хлопка, после которых начался пожар. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова", — отметила Радченко.



Она добавила, что людей удалось вовремя эвакуировать из здания. По данным РБК, в экстренных службах считают, что внутри все еще могут находиться люди.



