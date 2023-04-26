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На Кипре подожгли здание Российского центра науки и культуры
26.04.2023 15:15 Алина Груднева

На Кипре подожгли здание Российского центра науки и культуры

На Кипре вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры в Никосии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя учреждения Алину Радченко.

"Произошло два сильных хлопка, после которых начался пожар. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова", — отметила Радченко.

Она добавила, что людей удалось вовремя эвакуировать из здания. По данным РБК, в экстренных службах считают, что внутри все еще могут находиться люди.

 

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