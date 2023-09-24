



На Кипре опасаются, что обвиненные в изнасиловании израильтяне сбегут на яхтах



Пятеро граждан Израиля из Мадждаль-Крум, обвиняемых в групповом изнасиловании британской туристки в номере отеля в Айя-Напа, останутся под стражей до начала судебного процесса.



Процесс начнется через две недели, постановил суд города Паралимни на Кипре. Власти Кипра опасаются, что обвиняемые могут сбежать из страны, используя яхты или поддельные паспорта.



На прошлой неделе прокурор в судебном процессе решительно возражала против просьбы адвокатов подсудимых отпустить их под домашний арест с предоставлением финансовых гарантий и сдачей паспортов, мотивируя это тем, что речь идет о серьезных правонарушениях. Она заявила, что подсудимым, которым около 20 лет, нельзя доверять, и поэтому они должны оставаться под стражей до окончания судебного разбирательства.



Судья, выслушавший ее просьбу, согласился с ее позицией и категорически отверг позицию адвокатов. Он подчеркнул, что в случае признания их виновными в изнасиловании они могут быть приговорены к пожизненному заключению, поэтому лучше не рисковать. В ходе слушаний судья сослался на медицинские документы, согласно которым на теле 20-летней туристки были обнаружены многочисленные следы насилия, что подтверждает ее версию о том, что это было жестокое групповое изнасилование.









