



На канатной дороге Хайфы из-за отключения электроэнергии застряли десятки людей

Канатные дороги Хайфы были остановлены в понедельник вечером из-за отключения электроэнергии, в результате чего около 30 пассажиров застряли на них.



Ожидается, что канатная дорога, поврежденная ненастной зимней погодой, будет остановлена ​​до утра вторника, поскольку персонал работает над восстановлением подачи электроэнергии. О пострадавших в результате неисправности не сообщается.



“Все было согласовано с Маген Давид Адом и пожарной службой”, – сказал оператор канатной дороги по поводу инцидента. “Свет и переговорное устройство в вагонах работали, и была связь с пассажирами”.



“Из-за сильного ветра в городе оборвались провода на высоковольтной линии, которая также обеспечивает электричеством канатную дорогу. Бригады Израильской электрической корпорации IEC устранили повреждения примерно за полчаса и восстановили подачу электроэнергии”, – пояснил оператор.



После инцидента организация Hatzalah получила многочисленные звонки от пострадавших пассажиров, которые сообщили, что неисправность канатной дороги вызвала у пассажиров “стресс и беспокойство”.



“Это был ненормальный кошмар. Мы буквально висели между небом и землей”, – говорит Уолла Дотан Азлан из города Хариш, застрявшая на линии с братом и маленькими детьми. “Канатная дорога проезжала несколько метров и останавливалась. Дети и мы сами были в стрессе. Разочаровывает то, что некому было сообщить об инциденте”.