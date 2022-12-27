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На канатной дороге Хайфы из-за отключения электроэнергии застряли десятки людей
27.12.2022 09:05 Наталья Богинская

На канатной дороге Хайфы из-за отключения электроэнергии застряли десятки людей

Канатные дороги Хайфы были остановлены в понедельник вечером из-за отключения электроэнергии, в результате чего около 30 пассажиров застряли на них.
 
Ожидается, что канатная дорога, поврежденная ненастной зимней погодой, будет остановлена ​​до утра вторника, поскольку персонал работает над восстановлением подачи электроэнергии. О пострадавших в результате неисправности не сообщается. 

“Все было согласовано с Маген Давид Адом и пожарной службой”, – сказал оператор канатной дороги по поводу инцидента. “Свет и переговорное устройство в вагонах работали, и была связь с пассажирами”.
 
“Из-за сильного ветра в городе оборвались провода на высоковольтной линии, которая также обеспечивает электричеством канатную дорогу. Бригады Израильской электрической корпорации IEC устранили повреждения примерно за полчаса и восстановили подачу электроэнергии”, – пояснил оператор.

После инцидента организация Hatzalah получила многочисленные звонки от пострадавших пассажиров, которые сообщили, что неисправность канатной дороги вызвала у пассажиров “стресс и беспокойство”. 

“Это был ненормальный кошмар. Мы буквально висели между небом и землей”, –  говорит Уолла Дотан Азлан из города Хариш, застрявшая на линии с братом и маленькими детьми. “Канатная дорога проезжала несколько метров и останавливалась. Дети и мы сами были в стрессе. Разочаровывает то, что некому было сообщить об инциденте”.

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