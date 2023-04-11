



На Камчатке в результате извержения вулкана произошел сильнейший пеплопад

На Камчатке в районе поселка Ключи произошел крупнейший с 1964 года пеплопад, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Облако пепла от Шивелуча уже распространилось на 500 километров к северо-востоку от вулкана. Высота пеплового облака составила 15-20 километров.



"Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке", – говорится в сообщении.



Пеплопад в поселке Ключи, ближайшем к вулкану, стал сильнейшим за 60 лет – за четыре часа слой пепла достиг 8,5 сантиметров.



По словам главы Усть-Камчатского района Олега Бондаренко, отменены занятия в школах района, жителей просят не выходит из дома без надобности, одевать маски.



Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.