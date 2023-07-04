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На Камчатке рухнул истребитель МиГ-31
04.07.2023 16:45 Алина Груднева

На Камчатке рухнул истребитель МиГ-31

Во вторник, 4 июля, на Камчатке во время учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31.

Информацию об этом распространяют российские СМИ со ссылкой на Тихоокеанский флот.

Уточняется, что во время тренировочного полета истребитель не нес боекомплект. На место крушения отправили поисково-спасательные силы.

"Самолет выполнял полет без боекомплекта. К месту аварии направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, которые осуществляют поиск экипажа", — сказано в сообщении.
 

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