



На Камчатке рухнул истребитель МиГ-31

Во вторник, 4 июля, на Камчатке во время учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31.



Информацию об этом распространяют российские СМИ со ссылкой на Тихоокеанский флот.



Уточняется, что во время тренировочного полета истребитель не нес боекомплект. На место крушения отправили поисково-спасательные силы.



"Самолет выполнял полет без боекомплекта. К месту аварии направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, которые осуществляют поиск экипажа", — сказано в сообщении.

