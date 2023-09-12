



На Израиль надвигаются дожди



В последние несколько дней в ряде стран Ближнего Востока бушевал сильнейший ураган "Даниэль", повлекший за собой разрушения и жертвы в восточном Средиземноморье и даже на побережье Ливии и северного Египта. На востоке Ливии в результате сильных наводнений, вызванных ураганом, погибло более двух тысяч человек.



По словам синоптика компании Meteo-Tech Цахи Ваксмана, в настоящее время "Даниэль" начинает слабеть, но продолжает двигаться на восток. Сегодня ночью и завтра, 13 сентября, он, как ожидается, дойдут до Израиля, в результате чего пройдут дожди, которые могут быть сильными, и есть опасение наводнений и затоплений. Прогнозируемое количество осадков составляет от 5 до 15 мм, а в некоторых районах могут выпасть даже десятки миллиметров.



Во второй половине дня ожидается ослабление господствующей сегодня жары, усиление ветра, в Негеве возможны песчаные бури. Ночью в Израиль придет более прохладный и влажный воздух, начнутся дожди, сопровождаемые грозами и сильными порывами ветра скоростью до 70 км/ч. Есть опасение подтопления в центрах городов.



Завтра, в среду, 13 сентября, в первой половине дня погода будет от частично облачной до облачной, станет прохладно. Пройдут дожди, сопровождаемые отдельными грозами и сильными порывами ветра. Существует опасение подтопления в центрах городов, а также паводков в южных и восточных районах страны. В течение дня дождь прекратится, сначала на прибрежной равнине и в низинах, а потом и на остальной территории страны.