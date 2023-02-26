



На Израиль идет волна жары



Синоптики сообщают о том, что на Израиль надвигается волна жары. Она продлится всю предстоящую неделю, перерыв в жаре ожидается к концу недели.



Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме до 19 градусов, в Кацрине 23 градуса, в Нагарии 16 градусов, в Цфате 18 градусов, в Тверии 25 градусов, в Хайфе 16 градусов, в Тайбе 20 градусов, в Ариэле 20 градусов, в Тель-Авиве 20 градусов, в Реховоте 21 градус, в Бейт-Шемеше 20 градусов, в Беэр-Шеве 22 градуса и в Эйлате до 25 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: впереди неделя жары. Сильные ветры будут возможны во вторник и четверг, ожидаются пыльные бури. Будет наблюдаться постепенное повышение температуры. Волна тепла будет сопровождать нас по крайней мере до четверга, а к концу недели жара, вероятно, спадет, и даже возможен дождь.