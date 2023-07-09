



На Израиль идет волна страшной жары



В эту среду, 12 июля, Израиль накроет тяжелая волна жары, которая продержится долго - и пока неясно, когда она спадет. В четверг температура увеличиться еще больше, и в Израиле воцарится очень сильная жара.



Температура будет колебаться между 35-37 градусами в горах, 32-33 градусами на прибрежной равнине, 36-38 градусами в низинах и Негеве, 43-45 градусами в районе озера Кинерет и Иорданской долине и Араба. Сильная жара будет также сопровождаться необычной влажностью на прибрежной равнине.



Волна жары приходит в результате ветров с северо-востока - и в основном из региона Ирана и Ирака, которые несут с собой горячий воздух.



