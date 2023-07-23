



На ирландском побережье нашли свертки с 60 кг кокаина

В среду, 19 июля, на берегу у Данфанаги и Фанади были найдены два больших пакета с кокаином стоимостью более 4 миллионов евро, сообщает Sky News .



По данным полиции, обнаруженные свертки имели вес до 60 килограммов. Находки будут проверены на судебно-медицинской экспертизе Ирландии для подтверждения их содержания, добавили полицейские.



Правоохранительные органы призвали жителей сообщать их в случае обнаружения новых подобных пакетов или другого мусора на побережье, а также не трогать ничего из найденного.



Группа молодых людей была замечена по поискам на пляже после того, как были найдены пакеты с наркотиками . По их словам, они пытались помочь поисковой операции. Позже была подмечена еще одна группа людей на побережье.





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