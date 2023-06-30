



На Иран подадут иск в Международный суд из-за сбитого украинского лайнера

Канада, Великобритания, Швеция и Украина заявили в четверг, что “как можно скорее” подадут на Иран в Международный суд для возмещения ущерба семьям пассажиров авиалайнера, сбитого Тегераном, сообщает AFP.



Иранские силы сбили рейс PS752 авиакомпании МАУ, который направлялся в Киев, вскоре после вылета из Тегерана 8 января 2020 года, в результате чего погибли все 176 человек на борту. Катастрофа произошла вскоре после того, как Иран запустил баллистические ракеты по двум базам в Ираке, где размещаются американские войска, в отместку за то, что США ликвидировали высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.



Первоначально Иран отрицал свою причастность к крушению, но официальные лица США ранее заявили, что самолет был сбит КСИР. Позднее Иран признал, что допустил ошибку и сбил украинский самолет после того, как он пролетел слишком близко к секретному военному объекту и не ответил на сигналы.



Канада, Великобритания, Швеция и Украина, на борту которых находилось несколько граждан, добивались возмещения ущерба от имени семей жертв. Но, как они заявили в совместном заявлении в четверг, “последняя попытка заставить Иран обратиться в арбитраж в соответствии с многосторонним договором 1971 года об угрозах гражданской авиации провалилась”. Четыре страны заявили, что “намерены продолжить совместные усилия, чтобы привлечь Иран к ответственности за гибель рейса 752 МАУ, передав спор в Международный суд как можно скорее”.



Управление гражданской авиации Ирана привело “человеческий фактор” в качестве причины падения самолета, но такой ответ не удовлетворил канадские власти. В апреле Исламская Республика приговорила к тюремному заключению 10 военнослужащих, признав их виновными в причастности к крушению авиалайнера.



Заявление, сделанное в четверг, было сделано на следующий день после того, как Иран подал на Канаду иск в Международный суд ООН, обвинив Оттаву в том, что она позволила жертвам террористических атак потребовать от Тегерана возмещения ущерба. В деле Тегерана утверждается, что Оттава, включившая Исламскую Республику в список спонсоров терроризма в 2012 году, “нарушила государственный иммунитет Ирана”.