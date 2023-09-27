



На Ибице туристка развеяла прах своего брата на пенной вечеринке в бассейне

В соцсетях вспыхнул скандал вокруг видео с весьма оригинальной церемонией прощания – туристка развеяла прах своего брата прямо в бассейне отеля во время пенной вечеринки, шокировав отдыхающих. Об этом сообщают американские СМИ, добавляя, что это произошло в самом знаменитом пляжном клубе на острове Ибица – Ushuaia.



О том, что блондинка-тусовщица развеяла прах брата в бассейне с людьми в популярном пляжном клубе на Ибице, шокированные туристы узнали из ее же собственного видео на платформе ТикТок. Всю “церемонию прощания” она усердно изложила в соцсети.



Часть туристов были в шоке, узнав о том, что болтались в воде с человеческими останками. Другие отнеслись к ситуации с черным юмором, и советуют первым успокоиться, потому что “в этом бассейне иногда встречаются вещи и похуже”.