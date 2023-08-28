



На пляж Хоф Ха-Шарон выбросился кит



Утром около 7:00 на пляже Гааш на расстоянии около 500 м к западу от пляжа был замечен кит. Примерно через два часа на песке к северу от заповедника Хоф Ха-Шарон было найдено тело самца гренландского кита. Речь, по всей видимости, идет об одном и том же ките.



"Мы сразу же бросились на место происшествия, как только получили сообщение. Было грустно видеть, что кита выбросило на берег мертвым. При осмотре на месте выяснилось, что длина кита составляла около десяти метров", - говорит Харель Баз, инспектор морского отдела Управления природы и парков.



По словам доктора Мии Эльсер из Ассоциации "Дельфис", с начала исследований в Израиле на берегах страны были зафиксированы тела семи китов этого вида - в том числе и того, который был обнаружен сегодня утром.



Гренландский кит обитает в глубоких водах и считается самым крупным видом среди зубатых китов. К 1980-м годам мировая популяция гренландских китов значительно сократилась из-за охоты. Сегодня этот вид находится под охраной в большинстве стран мира.

