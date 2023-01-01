



На Haaretz и Walla подали в суд за клевету

Организации Chotam и Bochrim B'Mishpacha в воскресенье утром подали иск о клевете против новостных организаций Haaretz и Walla в связи с их публикациями о том, что эти истцы работали от имени политической партии "Ноам".



В иске, поданном организациями через адвоката Михаила Литвака, среди прочего говорится, что "по просьбе студентов Техниона было проведено мероприятие по запуску "студенческой ячейки Бохрим Б'Мишпача". Через два дня на сайте "Гаарец" была опубликована статья под заголовком - "Сторонники Ноам ищут плацдарм в академии и создают свою первую студенческую ячейку".



После публикации председатель ячейки Майкл Пуа обратился к автору статьи, журналисту Хило Глейзеру, и попросил разъяснить, что "Бохрим Б'Мишпача" является общественной, а не политической организацией. Глейзер отказался и заявив, что возглавляемая Пуа организация выражает поддержку "Ноам" и Ави Маозу".



В иске также говорится, что "Пуа направил письмо с предупреждением в газету Haaretz, требуя компенсации в размере 50 000 шекелей за ущерб, нанесенный его репутации. В ответ на письмо с предупреждением репортер Глейзер отправил сообщение Пуа, в котором говорилось, что издание не собирается менять свою позицию.



Через несколько дней в газете "Гаарец" была опубликована еще одна статья под заголовком: "Сотни преподавателей Техниона выступили против ячейки сторонников Ноама в кампусе", а в тексте статьи было написано, что "Бохрим Б'Мишпача" отождествляется с партией "Ноам".



Кроме того, в иске отмечается публикация Walla - "Сторонники Ноам сформировали первую студенческую ячейку" - в которой репортер Ури Сел утверждает, что организации политически связаны с партией "Ноам". В статье члены ячейки названы "подстрекателями против ЛГБТ", а подзаголовок начинается следующим образом: !Организация, связанная с партией Ави Маоза, создала новую студенческую ячейку в Технионе".



Walla не ответила на просьбы отозвать или опровергнуть публикацию.



Истцы требуют компенсацию от газеты Haaretz в размере 300 000 шекелей и 50 000 шекелей от веб-сайта Walla .



Председатель Chotam Амиталь Барейли сказал: «Мы работаем для всего народа Израиля и со всеми партиями, и не имеем политической принадлежности к той или иной партии. Те, кто публикует ложь и не хочет опровергать ее, несмотря на неоднократные призывы, будут вынуждены заплатить за свои действия".

