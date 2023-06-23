



На границе с Россией: в Монголии выявили около 140 очагов бубонной чумы

В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы в 17 регионах, в том числе на границе с Россией и Китаем. Об этом сообщили в монгольском национальном центре изучения зоонозных болезней.



В указанных регионах каждый год регистрируют случаи заболевания и смерти людей от чумы. А в последнее десятилетие заболеваемость в Монголии увеличилась, объяснили специалисты.



Ближе всего к России очаги бубонной чумы находятся в северо-западном регионе Увс на границе с Тывой. В прошлом году российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась.



"За 30 лет наблюдений в аймаке (регионе) Ховд на границе с Китаем заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах", - отметили в исследовательском центре.



Постоянный представитель ВОЗ в Монголии Сокорро Эскаланте заявила о недавнем обсуждении редкого случая в Китае, где человек заразился чумой от овцы.



"В нашей стране, где домашних животных в 20 раз больше, чем населения, интенсивно развивается скотоводство. Природный мир Монголии богат дикими животными и птицами, у нас высокий риск вспышки зоонозных инфекций", - заявил министр здравоохранения страны Содномын Чинзориг.



Чуму переносят грызуны и живущие на них блохи, заболевание передается от больного животного человеку при употреблении мяса в пищу.