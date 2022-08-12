



На границе России и Эстонии образовались гигантские пробки

На границе России и Эстонии образовались гигантские автомобильные пробки.



Об этом сообщает проект "РБК" AUTONEWS со ссылкой на очевидцев.



Как утверждают очевидцы, пробка появилась из-за большого количества машин, едущих в РФ, а также длительной процедуры досмотра. Один из свидетелей заявил, что задержки составляют до 10 часов.



Более того, если попытаться воспользоваться электронной записью, чтобы пересечь пограничный переход Нарва, то сайт покажет время ожидания примерно 22 часа.





Ранее в Эстонии объявили о планах ввести запрет на въезд тем россиянам, которые владеют эстонским шенгеном.



