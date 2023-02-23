



На границе Китая и Таджикистана произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.



Подземный толчок зафиксировали в 8.37 утра по местному времени. Согласно данным сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.



По информации МЧС Казахстана, толчки силой два-три балла ощущались и в Алма-Ате. В свою очередь, в столице Узбекистана Ташкенте заявили о толчках магнитудой три-четыре балла.



Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал это землетрясение и изначально оценил его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8. По данным центра, эпицентр находился в 66 км от города Мургаба в Таджикистане и в 260 км от города Ош, Кыргызстан.



Сообщений о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.



