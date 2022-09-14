



На границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия

На границе Азербайджана и Армении сегодня утром возобновились боевые действия. Армения призывает Организацию Договора о Коллективной Безопасности оказать военную помощь. ОДКБ, созданная по инициативе России, отправляет в Ереван лишь какую-то комиссию "для оценки ситуации".



А еще сегодня с утра начались перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Обе страны входят в ОДКБ.



Если Москва не вмешается, это приведет к развалу Организации и дрейфу среднеазиатских государств в сферу влияния Турции. А Москва не может позволить себе вмешаться, поскольку не может вести войну на два фронта.