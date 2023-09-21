



На Google подали в суд: Приложение Maps “привело к смерти” пользователя

Семья из Северной Каролины подала иск против компании Google и других сторон, утверждая, что программа Maps стала причиной смерти одного из ее членов. Филипп Паксон, 47-летний житель города Гикори, штат Северная Каролина, двигался на авто в сторону поврежденного моста и сорвался с края дороги. Об этом Gizmodo.



Паксон вечером 30 сентября 2022 года возвращался домой с девятого дня рождения дочери. Согласно иску, поданному от имени вдовы Паксона, Алисии, Google Maps указал ему направление, которое привело его на обрушившийся почти десять лет назад мост в 2013 году.



Из-за аварийного состояния мост, о котором идет речь, получил местное название "Мост в никуда". В иске утверждается, что Google Maps не предупредил Филиппа Паксона об опасном состоянии моста, что привело к тому, что он съехал с него во время неблагоприятных погодных условий. Когда патрульные прибыли на место происшествия и нашли тело господина Паксона, они отметили отсутствие каких-либо знаков или барьеров, предупреждающих водителей об обрушившемся опасном состоянии моста.



Согласно пресс-релизу юридической фирмы, представляющей интересы семьи Паксона, жители Гикори ранее обращались в Google Maps с просьбой изменить маршрут движения подальше от опасного моста. Они также просили владельцев моста, которые являются соответчиками в судебном процессе, установить предупредительные знаки и барьеры, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи.



Адвокаты обнаружили, что Google Maps годами неправильно направляли автомобилистов на этот разрушенный путь, несмотря на жалобы общественности, требовавшей от Google обозначить дорогу как "Закрытую".



В судебном представлении указано, что Google наконец-то обновил Карты Google 10 октября 2022 года по рекомендации адвокатов семьи. Иск против Google и других ответчиков направлен на устранение халатности в предоставлении точных и безопасных маршрутов с помощью картографических приложений, с надеждой предотвратить подобные трагедии в будущем.