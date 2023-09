На Гонконг надвигается разрушительный тайфун "Саола": отмены сотни рейсов

На Гонконг надвигается тайфун "Саола", из-за которого был объявлен предпоследний уровень опасности.



По данным Bloomberg, из-за приближающейся непогоды власти решили закрыть школы, предприятия, запретить движение поездов и отменить сотни рейсов, а также остановить паромные сообщения.



Глава правительственной группы по ликвидации последствий шторма Чан Квок-Ки призвал местных жителей не покидать своих дома, предупредив, что тайфун может быть "очень разрушительным".



Hong Kong braced for the arrival of Super Typhoon Saola as authorities raised the strong wind signal to level 8, bringing the city to an effective standstill with most businesses and schools shut https://t.co/SzxgKDSWgA pic.twitter.com/hCGINt8kR0