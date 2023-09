На Голанских высотах произведен крупнейший контролируемый взрыв

В среду, 30 августа, на Голанских высотах был произведен контролируемый взрыв, один из крупнейших в истории Израиля. Целью взрыва было удаление большого количества базальтовой породы, которая за последние годы сместилась геологически и грозила обрушиться на склон, подвергая опасности водителей на дороге возле места археологических раскопок Гиппос-Сусита.



Акция планировалась Национальной дорожной компанией Израиля “Нетивей Исраэль” и компанией “Тамар”, специализирующейся на контролируемых взрывах. Серия меньших взрывов поставила бы под угрозу дикую природу вблизи места раскопок, поэтому, по данным 12 канала, “Тамар” спроектировала крупный взрыв, в котором взрывчатка была построена в форме звезды Давида.



Взрыв вызвал лавину из сотен тонн базальта, которую затем убрали с дороги.





Controlled explosion in Golan Heights one of largest ever in Israel https://t.co/wS0LEyk4tr via @timesofisrael