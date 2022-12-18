



На Голанах стартуют военные учения

В воскресенье, 18 декабря, Армия обороны Израиля начинает военные учения в районе Голанских высот и горы Хермон.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Учения стартуют во второй половине дня. Ожидается, что они продлятся до второй половине дня понедельника.

Местных жителей предупредили, что будет активное движение военной техники. Также будут слышны взрывы.

"Учения были запланированы заранее в рамках программы подготовки на 2022 год. Их целью является усиление готовности дивизии к оперативным сценариям с упором на аварийные механизмы, штабы и интеграцию наземных и воздушных средств в боевых действиях", - сообщили военные.